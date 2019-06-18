شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس المصري السابق مرسي أثناء محاكمته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) توفي أمس (الاثنين) الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر، إذ طلب كلمة من القاضي وسمح له بها، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً لما أعلنه التلفزيون المصري والقنوات الفضائية الإخبارية.

توفي أمس (الاثنين) الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر، إذ طلب كلمة من القاضي وسمح له بها، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً لما أعلنه التلفزيون المصري والقنوات الفضائية الإخبارية.

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