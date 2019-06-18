شكرا لقرائتكم الصدر "يمهل" عبدالمهدي 10 أيام لتشكيل "حكومة كاملة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الكتل السياسية الاثنين إلى الضغط على رئيس الوزراء لتشكيل حكومة كاملة في غضون عشرة أيام، محذراً من أن أنصاره سيتخذون موقفاً جديداً ما لم يفعلوا ذلك.

وحشد الصدر، الذي يقود كتلة برلمانية كبيرة، أنصاره لتنظيم احتجاجات جماهيرية ضد الحكومات السابقة وأشار إلى أن ذلك قد يحدث ضد الحكومة الحالية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الصدر في رسالة أصدرها مكتبه "أوجه كلامي للكتل السياسية أجمع، بأن تفوض رئيس مجلس الوزراء بإتمام الكابينة الوزارية (تشكيل الحكومة) خلال عشرة أيام فقط".

وأضاف "وإلا سيكون لنا وقفة أخرى.. وأنتم أعلم بمواقفنا".

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وجاءت كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر في المرتبة الأولى في الانتخابات العامة التي جرت في مايو 2018. ودعا إلى تقديم مرشحين مستقلين لشغل العديد من المناصب الوزارية الرئيسية التي لا تزال شاغرة بسبب الخلاف بين الأحزاب القوية.

وبدأ عبد المهدي فترة ولايته في أكتوبر، لكنه لم يختر من يشغل منصبي الداخلية والدفاع.

والصدر الذي يقدم نفسه على أنه يعارض تدخل الولايات المتحدة وإيران، حليفي العراق الرئيسيين، حقق انتصاراً مفاجئاً في انتخابات مايو من خلال التعهد بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.

وتضم الكتلة السياسية الكبرى الأخرى مرشحين مدعومين من إيران حاولوا دعم مرشح للداخلية مرتبط بالفصائل المدعومة من إيران.

وسبق أن حشد الصدر عشرات الآلاف من أنصاره للاحتجاج على سياسات الحكومة والفساد.