ضاهر: لا عودة حالياً عن الاستقالة التي تنسجم مع محافظتي على حريتي

نقلت صحيفة "الأخبار" عن رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​​الجامعة اللبنانية​​ ​​يوسف ضاهر​، أنه لم ينف تصويته مع عضو الهيئة بشير عصمت الذي بدوره قدم إستقالته، لمصلحة فك الإضراب "بعدما انعدمت خيارات المواجهة"، مؤكداً أن "لا عودة حالياً عن الاستقالة التي تنسجم مع محافظتي على حريتي واستقلاليتي وقراري الحر".

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