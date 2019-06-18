الأخبار: الرئيس عون كلف إبراهيم إجراء إتصالات متعلقة بملف جورج عبدالله

علمت صحيفة "الأخبار" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أعاد تحريك ملف اللبناني المعتقل في ​فرنسا​ ​جورج عبدالله​، من خلال إجراء اتصالات مع السلطات الفرنسية، بهدف تأمين الإفراج عنه"، مذكرة أنه "سبق للرئيس عون أن كلّف المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ بالتواصل مع مسؤولين فرنسيين، سعياً إلى تأمين تحرير عبدالله. كذلك زار ​السفير اللبناني​ في ​باريس​، رامي عدوان، عبدالله في سجنه، في كانون الاول 2018، ليكون أول سفير لبناني يزور المقاوم المعتقل منذ 34 عاماً. لكن السلطات الفرنسية عادت وأرجأت البحث الجدي في الملف إلى حين زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ ل​بيروت​، وهي التي كانت مقررة في آذار الفائت".

وأضحت الصحيفة أنه "لما كانت الزيارة قد أرجئت إلى موعد لم يُحدّد، قرر الرئيس عون، بعد نجاح مسعى الإفراج عن نزار زكّا في ​إيران​، تحريك ملف عبدالله. وكلّف عون ابراهيم بإجراء ​الاتصالات​ اللازمة في هذا المجال".

وكشفت الصحيفة أنه "رغم ما تقدّم، لا تزال مصادر معنية بالمفاوضات حريصة على عدم إبداء أي تفاؤل، ربطاً بالتسويف الذي مارسته السلطات الفرنسية أكثر من مرة سابقاً، خضوعاً للضغوط الأميركية التي كانت تمنع تحرير الأسير اللبناني".