شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بعدم مغالاة "الأوقاف" فى تسعير أراضيها لصالح المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بسام فليفل، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أوصت بتشكيل لجنة لإعادة النظر فى تسعير أراضى الأوقاف التى يتم استبدالها فى عدد من المشروعات القومية، وذلك بناء على الاقتراح الذى تقدم به للجنة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم باقتراح برغبة بشأن المغالاة فى تسعير أراضى هيئة الأوقاف، التى يتم استبدالها لصالح إنشاء عدد من المشروعات القومية، مطالبا بأن يتم تسعير الأراضى وفقا لأسعار كل منطقة حتى لا يتسبب هذا الأمر فى عزوف بعض الجهات التنفيذية أو المواطنين نتيجة عدم القدرة على توفير الاعتمادات المالية.

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وأشار فليفل، أنه تم تخصيص قطعة أرض بمدينة نبروة بمحافظة الدقهلية لإنشاء محطة مياه وتم رفع سعر التوريد أضعاف الأراضى المجاورة مما شكل صعوبة فى توفير الاعتماد، مشيدا بتوصية لجنة الاقتراحات بإعادة النظر فى تسعير الأراضى التابعة للأوقاف وإعادة تشكيل لجنة التسعير بالوزارة مرة أخرى.

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