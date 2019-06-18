شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان" تنظم زيارتين لمنطقة الألف مصنع والإسكندرية.. أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بزيارة ميدانية، أول يوليو برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، للمدينة الصناعية بمنطقة الألف مصنع، بعد أن أرسلوا عددا من المستندات والوثائق التى تؤكد إهمال المنطقة.

كما تنظم لجنه المشروعات زيارة أخرى لمنطقة مرغم بالإسكندرية، لتفقد مدى جدية هيئة التنمية الصناعية فى تسليم وحدات المناطق الصناعية فى المحافظة، وفقاً للمواعيد التى أعلن عنها مجدى غازى رئيس الهيئة.

وكان عدد من المستثمرين، قد عرضوا مشكلاتهم التى تتضمن سوء أحوال الطرق والأراضى، وكذلك مشكلات أخرى فى الصرف الصحى والإنارة، وأن من بين 1000 مصنع، قد حصل 300 فقط على مرافق، فيما يحاول آخرين منذ عشر سنوات الحصول على مرافق بمذكرات أرسلوها إلى مجلس الوزراء ولم ينجحوا فى ذلك.

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