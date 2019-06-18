اليوم.. إعادة محاكمة قيادات الإخوان في اتهامهم بـ "التخابر مع حماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد منها حركة حماس.
وأعلن التليفزيون المصري، أمس الإثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي عيسى العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، بعد طلب الكلمة من قاضي المحكمة.
وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية التخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.
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