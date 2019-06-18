"جوجل" يحتفل باليوم العالمي لـ"الفلافل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

احتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي لـ"الطعمية" الذي يوافق 18 يونيو من كل عام، واستبدل أيقونته الرئيسية بصورة متحركة تظهر أقراص الطعمية وأيضًا ساندويتشات الفلافل.

وتعد الطعمية إحدى أشهر الأكلات الشعبية في مصر، ويطلق عليها أهل عدد من المحافظات "فلافل"، وتشمل مكوناتها الأساسية على الفول الذي يتم طحنه وعجنه بالخضروات، ثم قليه في الزيت.​

