7 مستشارين مرشحين لخلافة "أبو العزم" في رئاسة مجلس الدولة.. تعرف عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنتهي مدة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الحالي، في سبتمبر المقبل، عقب انتهاء فترة ولايته القانونية.

ويفتح اكتمال عطاء المستشار أبو العزم، المجال للتطرق إلى المستشارين المرشحين لخلافته في رئاسة المجلس، الفترة المقبلة.

ويقول مصدر قضائي في مجلس الدولة، إن 7 مستشارين من قضاة المجلس سيتم إرسال أسمائهم إلى رئاسة الجمهورية؛ ليختار الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بينهم رئيس المجلس لمدة قانونية جديدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المجلس سيرسل أسماء الـ 7 مرشحين خلال الأيام المقبلة، وفقًا للمادة 83 من قانون مجلس الدولة.

وتنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة 4 سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

والمستشارون المرشحون هم:

المستشار يسري الشيخ، الرئيس الحالي لمحكمة القضاء الإداري

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المستشار حسن كمال شلال، الرئيس الحالي لقسم التشريع

المستشار يحيى خضري نوبي، الرئيس الحالي للمحاكم الإدارية والتأديبية

المستشار محمد حسام الدين، رئيس الدائرة الثانية للإدارية العليا

المستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم، نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار أحمد عبدالتواب، نائب رئيس مجلس الدولة

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