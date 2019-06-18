بأشد العبارات.. مجلس الأمن يدين استهداف الحوثي مطار أبها

أدان مجلس الأمن الدولي "بأشدّ العبارات" قصف المتمرّدين الحوثيين مطار أبها الدولي جنوبي السعودية في 12 يونيو وكذلك أيضاً استيلاءهم على مساعدات إنسانية مرسلة إلى اليمن.
وقال المجلس في بيان إنّ "أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأشد العبارات الهجوم الذي قام به الحوثيون على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية في 12 يونيو 2019 والذي أسفر عن إصابة 26 شخصاً، بينهم نساء وأطفال".
وأضاف البيان أنّ "هذا الهجوم والتهديد بشنّ مزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية والمنطقة ككلّ يشكّلان انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، ويذكّران جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
اختلاس المساعدات
كما أدان مجلس الأمن استيلاء المتمردين الحوثيين على المساعدات الإنسانية، كما أورد المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن.
وقال البيان إنّ "أعضاء مجلس
وكان مدير برنامج الأغذية العالمي هدّد خلال الجلسة بتعليق إرسال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بحلول نهاية الأسبوع إذا لم يتوقّفوا عن "التلاعب" بهذه المساعدات.
وكان بيزلي هدّد الحوثيين مطلع مايو بأنّ المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم سيتمّ تعليقها إذا لم يوقفوا تغيير وجهة الشحنات.
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