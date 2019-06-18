عاجل-تحالف دعم الشرعية: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية نحو السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة الـ10:37 من مساء أمس، تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، كما صرح أيضا بأنه وفي تمام الساعة الـ11:47 من مساء أمس تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة .

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت والأعيان المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية.