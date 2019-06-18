Suez الفرنسية.. كامو يعتبر المغرب قاعدة مهمة

قال برتراند كامو، المدير العام للمجموعة الفرنسية سويز (Suez) الرائدة عالميا في مجال تدبير النفايات، إن المغرب يعد قاعدة مهمة بالنسبة للمجموعة على مستوى القارة الإفريقية.

وأعرب كامو، الذي كان يتحدث خلال أولى زياراته إلى الخارج شهرا واحدا بعد تعيينه على رأس سويز، عن ارتياحه لأنشطة المجموعة، مبديا رغبتها في جعل المغرب نقطة مركزية ومحورية لمزيد من النجاح على مستوى القارة السمراء برمتها، مبرزا أن قدرة المجموعة على الاستثمار تعتمد بشكل كبير على المستوى التنظيمي والقانوني، مؤكدا أن هذا الإطار جد مناسب في المملكة.

وقال “إن القارة الأفريقية تمثل بالنسبة لنا فضاء للتنمية، وهي واحدة من المناطق التي نسعى من خلالها إلى تسريع هذه التنمية عبر قواعدنا”، مبرزا أن suez قامت ببناء أزيد من 500 منشأة لمعالجة المياه، وتجهيز 80 في المائة من العواصم الإفريقية بمشاريع تهم بالأساس معالجة النفايات والمياه العادمة .