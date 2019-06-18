الحرية والعدالة المصري: مرسي مات لأنه منع من العلاج

قال حزب “الحرية والعدالة” المصري، والذي يعتبر الذراع السياسي، لجماعة الإخوان المسلمين، إن “الرئيس السابق، محمد مرسي، أكد أنه منع من العلاج”.

وأفاد الحزب في بيانه المنشور على موقعه الرسمي، أمس الاثنين، أن “الرئيس محمد مرسي، طلب خلال جلسة اليوم، التحدث للمحكمة، فسمحت له، ليؤكد خلال محاكمته أنه تم منع العلاج عنه”.

وأضاف الحزب المحظور بمصر “أن الرئيس مرسي، طلب من المحكمة، السماح بمقابلة هيئة الدفاع عنه؛ لأنه يريد أن ينقل أمانة إلى الشعب المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطيرة، فقامت المحكمة بإغلاق الصوت عنه ومنعه من مواصلة الحديث، حتى تعرض للإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت متوفيًا”.

ويشار إلى التلفزيون المصري الرسمي بث في شريط عاجل أن مرسي طلب الكلمة خلال جلسة محاكمته وتحدث، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وأن الجثمان نقل إلى المستشفى وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة.