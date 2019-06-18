شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تحذر.. وبرلين تطالب الوفاء بالالتزامات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب ( لندن، برلين، موسكو)

انتفض العالم أمس (الإثنين) ضد النظام الإيراني إثر الإعلان عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، طهران إلى الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في الاتفاق النووي. فيما حذر المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من أن لندن ستبحث جميع الخيارات المتاحة إذا انتهكت إيران التزاماتها في ما يتعلق بأنشطتها النووية.

وقالت للصحفيين «كنا واضحين في ما يتعلق بمخاوفنا من الخطط الإيرانية بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي. إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية، سنبحث آنذاك جميع الخيارات المتاحة أمامنا». وأضافت: نريد حلولا دبلوماسية لخفض التوتر مع طهران.

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وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوى العالمية، بزيادة العقوبات على إيران بسرعة إذا ما مضت قدما في خطة لتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله «إذا نفذت إيران تهديداتها فعلى المجتمع الدولي تفعيل آلية العقوبات المحددة سلفا على الفور».

وفي موسكو، اعتبر الكرملين أن إيران ملتزمة تماما حتى الآن بالقيود المتفق عليها دوليا لتخصيب اليورانيوم، وأنه ليس على علم بأي بيان يشير إلى أنها تعتزم الكف عن هذا.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف للصحفيين «لم أطلع على هذا البيان».