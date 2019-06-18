شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: مخابئ أسلحة لجماعات إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجزائر)

عثر الجيش الجزائري على مخابئ لجماعات إرهابية تضم أسلحة خطيرة في ولاية سيدي بلعباس غرب البلاد، في مؤشر على وجود تهديدات أمنية في وقت تعيش فيه الجزائر على وقع حراك شعبي يطالب بالتغيير السياسي منذ 22 فبراير الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية على موقعها الرسمي مساء أمس الأول (الأحد)، أن «مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني من الكشف عن مخبأين للجماعات الإرهابية يحويان أسلحة وذخائر».

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وأظهرت الصور التي نشرتها الوزارة، كمية الأسلحة التي تم العثور عليها، والتي تنوّعت بين بنادق رشاشة وقذائف صاروخية وأخرى هاون وقنابل، بالإضافة إلى مسدسات رشاشة ولغم تقليدي الصنع وكمية من الذخيرة الأخرى.

وكانت وزارة الدفاع صنفت إرهابيا بمحافظة عين الدفلى الواقعة غرب الجزائر العاصمة، دون أن تحدد هويته، وبعد 4 أيام من عثورها على مخبأين آخرين لأسلحة وذخيرة تابعة لجماعات إرهابية يحتويان على مسدسات رشاشة وأسلحة كلاشينكوف ومئات الطلقات.

وتمكن الجيش الجزائري في الأشهر الأخيرة من حجز ترسانة كبيرة من الأسلحة في مناطق مختلفة وتدمير عدد من مخابئ الجماعات الإرهابية، كما نجح في شل حركة فلول التنظيمات الإرهابية الناشطة في المنطقة، من خلال توجيه ضربات استباقية مكنت من القضاء على عشرات الإرهابيين خاصة في مناطق شرق ووسط الجزائر الجبلية.