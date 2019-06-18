بسبب إيران.. أمريكا تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

أحمد قاسم
قال مسئولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، ردًّا على مخاوف متزايدة بشأن إيران التي تتهمها واشنطن بالمسئولية عن هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.
من جهته، أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شانهان، أن بلاده وافقت على إرسال نحو ألف جندي إضافي إلى المنطقة، وذلك بعد ساعات من إعلان الوزارة أنها نشرت صورًا جديدة لقوة من الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لاصقا لم ينفجر من ناقلة يابانية تعرضت لهجوم في خليج عمان يوم 13 يونيو.
وذكرت القيادة...
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