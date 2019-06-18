آمنة عبدالعظيم

كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد نائب الوزير لقطاع التخطيط والمشروعات عن تفاصيل طرح المرحلة الثانية من مشروع "كابيتال ريزيدنس" بالحى السكنى R3 في العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح عباس فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أنه سيتم طرح 538 شقة ضمن المرحلة الثانية، على أن يتم الطرح خلال شهر من الآن أو أقل بنفس سعر المرحلة الأولى 11250 جنيها للمتر بخلاف نسبة التميز التي تتفاوت من وحدة لأخرى وتدور حول 1% من قيمة المتر، والمصاريف الإدارية ورسوم مجلس الأمناء والتى تبلغ 1.5% تقريبا،...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرح 538 شقة في العاصمة الإدارية الجديدة بسعر 11250 جنيها للمتر خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.