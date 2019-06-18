البيت الأبيض يطالب بضرورة مواجهة الابتزاز النووي الإيراني

طالب البيت الأبيض بمزيد من الضغوط الدولية لمواجهة خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي الذي وصفه بأنه ابتزاز نووي.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جاريت ماركيز، اليوم: " لقد أوضح الرئيس ترامب أنه لن يسمح لإيران مطلقًا بتطوير أسلحة نووية، مطالبًا بضرورة مواجهة الابتزاز النووي للنظام بضغوطدولية متزايدة".
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى أن ما تقوم به إيران هو تحد للمجتمع الدولي، وعليه ألا يخضع.
ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس، في
ودعت المتحدثة إيران إلى عدم السعي للحصول على السلاح النووي وأن تتقيد بالتزاماتها، مشيرة إلى العمل على المستويين العسكري والدبلوماسي لمتابعة التطورات الإيرانية.
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