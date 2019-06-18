على هامش اللقاء المشترك للجنتي “شؤون الحزب السياسية”، و”السياسات العمومية”، التابعتين للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المخصص لمناقشة الحصيلة الحكومية المرحلية، والذي انعقد، أول أمس الأحد، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، “إننا واعون بأنه مهما يكن الجهد الذي بذلناه يجب أن ننجز أكثر”.
واعتبر العثماني، في تصريح لموقع حزبه، أن الحكومة يجب أن تعمل أكثر في القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل.
وتحدث الأمين العام للعدالة والتنمية عن ضرورة رفع الحكومة لوتيرة عملها لكي تستطيع تلبية حاجيات المواطنين والمواطنات.
وبخصوص مناقشة لجنتي برلمان الحزب للحصيلة الحكومية، قال العثماني، “النقاش كان غنيا جدا، وتميزت المداخلات بتثمين الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة”.
وأضاف العثماني: “تم أيضا تثمين الحصيلة، التي حققتها عدد من القطاعات، وكذلك الإشارة إلى الخصاص الموجود في قطاعات أخرى”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: مهما بذلنا من جهد يجب أن ننجز المزيد والحكومة مطالبة بالعمل أكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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