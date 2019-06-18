أصدرت النيابة العامة، في مصر، مساء اليوم الاثنين، تصريحا بدفن جثة محمد مرسي، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
من جهتهم أكدا نجلا الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أحمد وعبدالله، عبر صفحتيهما على “فيسوك”، مساء الاثنين، أن عائلته ليس لها علم بإجراءات الدفن.
ونشر نجلا مرسي، عبر حسابيهما، جملة واحدة متطابقة جاء فيها أن “الأسرة لم تصرح لأي جهة بشيء وليس لديها معلومات بعد عن الإجراءات، وأي تواصل يتم عن طريق محامي الأسرة”.
من جهته قال عبد الله محمد مرسي في تصريح لـ”رويترز” إن السلطات رفضت السماح بدفنه في مقابر العائلة، والأسرة لا تعرف مكان الجثمان، ووسيلتها الوحيدة للاتصال بالسلطات هي المحامين.
يشار إلى أنه عقب إعلان وفاة مرسي، فرضت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة، بإعلان حالة طوارئ، وسط تخوفات من عودة الاحتجاجات للشارع المسري، تزامنا مع إعلان وفاة مرسي.
وبعد ساعات قليلة من وفاته المفاجئة، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا عن تفاصيل وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أثناء محاكمته، بعد ظهر اليوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة المصرية تصرح بدفن جثمان مرسي ونجله: السلطات تمنع دفنه في مقابر العائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.