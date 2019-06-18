النيابة العامة المصرية تصرح بدفن جثمان مرسي ونجله: السلطات تمنع دفنه في مقابر العائلة

أصدرت النيابة العامة، في مصر، مساء اليوم الاثنين، تصريحا بدفن جثة محمد مرسي، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

من جهتهم أكدا نجلا الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أحمد وعبدالله، عبر صفحتيهما على “فيسوك”، مساء الاثنين، أن عائلته ليس لها علم بإجراءات الدفن.

ونشر نجلا مرسي، عبر حسابيهما، جملة واحدة متطابقة جاء فيها أن “الأسرة لم تصرح لأي جهة بشيء وليس لديها معلومات بعد عن الإجراءات، وأي تواصل يتم عن طريق محامي الأسرة”.

من جهته قال عبد الله محمد مرسي في تصريح لـ”رويترز” إن السلطات رفضت السماح بدفنه في مقابر العائلة، والأسرة لا تعرف مكان الجثمان، ووسيلتها الوحيدة للاتصال بالسلطات هي المحامين.

يشار إلى أنه عقب إعلان وفاة مرسي، فرضت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة، بإعلان حالة طوارئ، وسط تخوفات من عودة الاحتجاجات للشارع المسري، تزامنا مع إعلان وفاة مرسي.

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وبعد ساعات قليلة من وفاته المفاجئة، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا عن تفاصيل وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أثناء محاكمته، بعد ظهر اليوم الاثنين.