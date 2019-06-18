عُزل عن العالم ومنع من التطبيب والدفاع والعائلة.. “امنيستي” تطالب مصر بإجراء تحقيق في وفاة مرسي

دعت منظمة “العفو الدولية”، السلطات المصرية، لإجراء تحقيق فوري، في وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي توفي مغشيا عليه، مساء الاثنين، بقاعة المحكمة بالقاهرة.

وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة العفو الدولية، في بيان نشر، على الموقع الإلكتروني للمنظمة” ندعو السلطات المصرية، لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف، في ظروف وفاة مرسي، وحيثيات hحتجازه، بما في ذلك حبسه الانفرادي، وعزله عن العالم الخارجي، فضلا عن الرعاية الطبية التي كان يتلقاها”.

وطالبت المنظمة بـ”محاسبة المسؤولين عن سوء معاملته وتحمل مسؤوليتهم لضمان حصوله، كمحتجز، على الرعاية الطبية المناسبة”.

وأوضحت المنظمة ذاتها، إلى أن إجراء تحقيق، في وفاة محمد مرسي وظروف احتجازه، يُعد مطلبًا ملحًا، بسبب سجل الحافل، للسلطات المصرية، في إحتجاز السجناء في الحبس الانفرادي، لفترت طويلة وفي ظروف قاسية”.

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وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه خلال “احتجاز مرسي لمدة ست سنوات، شكل ضغطًا كبيرًا على صحته العقلية والبدنية، وانتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي، ولم يُسمح له سوى بثلاث زيارات عائلية وتم منعه من الاتصال بمحاميه أو الطبيب”.

ويشار إلى أن التلفزيون الرسمي المصري، أعلن عن وفاة مرسي (68 عامًا) أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حماس وقطر.