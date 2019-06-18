الحلبوسي: لا رواتب للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية

وقال الحلبوسي ردا على سؤال صحفي، أنه لا رواتب ولا امتيازات للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية.

وأضاف أن تنفيذ قرار المحكمة لا يرتب اَي اثر مالي على المجلس

ونفى مجلس النواب، في وقت سابق، التصويت على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لاعضاء البرلمان، معتبرا ان الموضوع يندرج في اطار استهداف السلطة التشريعي