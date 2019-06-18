أمريكا تقرر نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، الثلاثاء، أن واشنطن وافقت على نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط في ظل استمرار التهديدات الإيرانية.

وأوضح شاناهان، في بيان، أن القوات الإضافية ضمن "أغراض دفاعية"، مشيرا إلى الخطر من إيران.

وقال شاناهان: "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة معلومات المخابرات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدواني للقوات الإيرانية والجماعات الوكيلة لها التي تهدد أفراد الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة".

وقد كشف مسؤولان أمريكيان، الإثنين، عن أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على مخاوف متزايدة بشأن إيران التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن هجمات على‭ ‬ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الشهر الماضي، إرسال 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط للتصدي للتهديدات الإيرانية.





وقال مصدر أمريكي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه: إن القوات ستسهم في تعزيز الدفاعات الأمريكية في المنطقة، والقوات ستشمل مهندسين".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الإضافية لن تنشر بالعراق أو سوريا، وهي فقط لأغراض دفاعية وسط التهديد الإيراني، مشيرة إلى أن القوات الإضافية تضم أفرادا لإدارة بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات الاستطلاع ومهندسين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد قال، أمس الأحد، إن واشنطن تدرس جميع الخيارات في التعامل مع إيران ومنها الخيار العسكري بعد هجومها على ناقلتي للنفط في بحر عمان.