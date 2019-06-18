أمريكا تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

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جدة - خالد شويل - «رويترز» (واشنطن)قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على مخاوف متزايدة بشأن إيران التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن هجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي، وذلك حسبما أفادت رويترز.
ولم يكشف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما عن عدد الجنود الذين سيتم نشرهم أو تفاصيل توقيت عملية النشر التي لم يُعلن عنها من قبل.
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