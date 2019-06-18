شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة لهجوم ناقلتي النفط بخليج عمان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)نشر الجيش الأمريكي صورا جديدة أمس (الاثنين) للحرس الثوري الإيراني وهو يزيل لغما لاصقا لم ينفجر من ناقلة يابانية تعرضت لهجوم في خليج عمان يوم 13 يونيو.
وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان يشرح الصور "إيران مسؤولة عن الهجوم بناء على أدلة من تسجيل مصور ومصادر والمهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر".
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