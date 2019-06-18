النيابة تُصرح بدفن جثة محمد مرسي عقب انتهاء الطب الشرعى من الكشف عليه

رضا علي

قال بيان للنائب العام المستشار نبيل صادق إن النيابة العامة أمرت بإصدار تصريح دفن جثة للمتوفى محمد مرسي العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.

كان بيان صادر عن النائب العام، في وقت سابق، ذكر أنه أثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب محمد مرسي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث مرسي لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأكمل البيان، أنه أثناء وجود المتهم محمد مرسي والمتهمين داخل القفص، سقط أرضًا مغشياً عليه، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته.