طوني فرنجية: سندرس بلجنة المال كل الطروحات بشأن قضية الـ2% على البضائع المستوردة

علق النائب ​طوني فرنجية​ في حديث تلفزيوني على فرض الـ2% على البضائع المستوردة، قائلا: "عدة نواب في نفس الكتلة يطرحون طروحات متفرقة واعطينا القصة يومين وسندرس كلّ الطروحات بشأن قضية الـ2% على البضائع المستوردة وهناك إجماع على دعم القطاعات المنتجة".

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