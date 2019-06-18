عطالله للجميل: أنت فشلت فارتح ولا تعرقل ولو كنت ناجحًا لما أخذت مئتي صوت في الشوف كلها

أكّد وزير المهجرين غسان عطالله "أننا أبناء مدرسة مؤسسات ودولة ومنظمات ونظام ولسنا من المدرسة التي تدوس على الميت وتطلق عليه النار بعد موته. الناس كفروا منا بسبب الحملات الممنهجة ضدّ ​التيار الوطني الحر​"، مشيرًا إلى أن "هناك هجومًا مباشرًا علينا لأن فريقنا يعمل".

وتوجه عطالله، في حديث تلفزيوني، إلى رئيس حزب "​الكتائب​ اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، قائلًا: قمنا بمؤتمر صحفي وتلونا قلنا ماذا حققنا في المئة يوم بعد تسلمنا الحقائب الوزارية. لم نرَماذا فعلت خلال هذه الفترة؟"، مضيفًا أن "هناك عقلية إقطاعية معتادة الجلوس في بيتها واختيار الناس وهناك عقلية أخرى عقلية خرجت من رحم الناس".

وشدّد عطالله على أن "الكتائب لن يتمكنوا نت نقل التجربة لأحزابهم"، جازمًا: "لم تتمكنوا من العمل؟ اتركونا نعمل! ليس بإمكانكم معالجة الملفات؟ تركوها لنا!".

وتابع متوجهًا إلى الجميل: "أنت فشلت. ارتح ولا تعرقل. منذ 10 سنوات وتسألون ماذا فعل وزراء التيار... ماذا تريد منهم؟ اترك الناس الناس يحاسبونهم. لو كنت ناجحًا لما أخذت مئتي صوت في ​الشوف​ كلها".