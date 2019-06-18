الأمم المتحدة تحذر من تعليق المساعدات لليمنيين

حذر ​برنامج الأغذية العالمي​ التابع للأمم المتحدة من "تعليق محتمل لإمدادات المساعدات الإنسانية لليمنيين هذا الأسبوع" وعزى هذا الأمر إلى "تحويل المساعدات لأغراض غير مخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق التي يسيطر عليها ​الحوثيون​".

ولفت إلى "اننا لم نحصل على هذه الضمانات سنبدأ بتعليق تدريجي للمساعدات الغذائية، وذلك مع نهاية هذا الأسبوع على الأرجح وفي حال بدأنا بالتعليق وعندما نبدأ به، سنستمر في برنامجنا لتقديم الغذاء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل والأمهات الجدد".

وأشار بيسلي إلى أن "برنامج الأغذية العالمي عجز عن تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه مع ​الحوثيين​ حول تسجيل المحتاجين إلى المساعدات وتدشين نظام للقياسات الحيوية التي تضم مسح القزحية ورفع بصمات الأصابع والتعرف على الوجه، لدعم عملية تسليم المساعدات"، لافتاً إلى "اننا نقدم المساعدات الغذائية الآن لأكثر من 10 ملايين شخص شهريا ولكن بصفتي رئيسا لبرنامج الأغذية العالمي ليس بوسعي التأكيد أن جميع المساعدات تصل إلى من هم بأمس الحاجة إليها لأنهم لا يسمحون لنا بالعمل بشكل مستقل ولأن المساعدات تحول لأغراض غير مخصصة لها من أجل جني الأرباح ولأغراض أخرى".