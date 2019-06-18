رئيس مجلس الدولة الليبي: مرسي تعرض لعملية اغتيال استمرت سنوات

لفت رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، ​خالد المشري​ إلى ان "رئيس مصر الأسبق ​محمد مرسي​ تعرض لعملية اغتيال بطيئة استمرت سنوات"، موضحاً أن "الاغتيال بدأ بالانقلاب على الشرعية ثم ​السجن الانفرادي​ والمنع من أبسط الحقوق حتى الدواء"، مشيراً إلى أن "الراحل انتقل من محاكمة الأرض إلى حاكم الأرض والسماء".

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته، موضحاً أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

فيما لفت ​النائب العام المصري​ ​هشام بركات​ إلى أن "​النيابة العامة​ تلقت إخطارا بوفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة"، موضحاً أن "مرسي سقط مغشيا عليه أثناء وجوده في قفص الاتهام وتم نقله فورا إلى المستشفى حيث تبين وفاته".

وفي بيان له، أمر بركات بـ"التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في قاعة المحكمة وقفص المتهمين، وبالتحفظ على الملف الطبي لمحمد مرسي وانتداب لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد ​تقرير​ بشأن أسباب الوفاة".