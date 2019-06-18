أيمن الصفدي: الأردن دعي لحضور ورشة المنامة وندرس قرارنا

أكد وزير الخارجية ​الأردن​ي، ​أيمن الصفدي​، أن "​الاردن​ مدعوة لحضور ورشة العمل في ​البحرين​"، موضحا أن "الأردن لم يتخذ قراره بعد بشأن المشاركة أم لا"، مشيراً إلى أن "حضور ورشة البحرين لا يعني موقف الأردن من حل أزمة الصراع الفلسطيني ال​إسرائيل​ي، ونحن موقفنا لم يتغير ودعمنا لحقوق ​الشعب الفلسطيني​ لم يتغير، وإذا ذهبنا للمنامة سنذهب لنقول موقفنا هذا بوضوح".

ولفت إلى "اننا مدعوون لحضور ورشة ​المنامة​ للاستماع وندرس قرار حضورنا للورشة أم لا"، موضحاً أنه "إذا حضرنا نذهب لنعبر عن نهجنا الدائم وإذا طرح شيء لا نقبله سنقول لا صارخة، وإذا طرح شيء إيجابي سنتعامل معه وأي شيء يطرح عليه أن يكون ضمن حل الدولتين".

وتستعد ​الولايات المتحدة​، الداعم الأكبر لإسرائيل في الساحة الدولية، لتنظيم ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، يومي 25 و26 حيرزان ، التي من المتوقع أن تركز على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.