أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يصل روسيا غدًا في زيارة رسمية

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني سيصل غدا الثلثاء روسيا في زيارة رسمية".
وذكرت الوكالة أن "هذه الزيارة تأتي بدعوة من أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف وسيشارك شمخاني في الاجتماع الدولي العاشر لكبار المسؤولين الأمنيين من مختلف دول العالم في مدينة أوفا".
وأوضحت الوكالة أن "شمخاني سيعقد في روسيا سلسلة لقاءات مع مسؤولين مشاركين في الاجتماع لبحث "المبادرات السياسية والعسكرية والأمنية المشتركة وتضافر الجهود لمواجهة وإدارة التهديدات الأمنية".
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