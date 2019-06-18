المرزوقي: التوصيف الوحيد لما جرى لمرسي هو قتل تحت التعذيب

لفت الرئيس التونسي السابق وزعيم حراك تونس الإرادة ​محمد ​المنصف المرزوقي​ إلى أن "التوصيف الوحيد لما جرى للرئيس المصري السابق ​محمد مرسي​ هو قتل تحت التعذيب"، مشيراً إلى أن "مرسي شهيد وسيأتي يوم تأخذ فيه العدالة الأرضية مجراها".

واشار إلى أن "الأسباب الوحيدة التي أدت بمرسي إلى هذا المصير هو تحالف الثورة المضادة في مصر و​العالم العربي​"، لافتاً إلى ان "من تصدى لاحتجاجي خلال رئاستي على الانقلاب على مرسي كان وزير الخارجية الإماراتي وليس المصري".