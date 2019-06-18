مسؤول أميركي: واشنطن تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على التهديدات الإيرانية

أفاد مسؤول أميركي لوكالة "​رويترز​" للانباء بأن "​واشنطن​ تستعد لإرسال قوات إضافية إلى ​الشرق الأوسط​ ردا على التهديدات الإيرانية". والجيش الأميركي قد نشر قبل قليل صورا جديدة لعناصر إيرانية تزيل لغما من الناقلة اليابانية. هذا وتتهم السلطات الاميركية ايران باستهداف الناقلات يوم الخميس الماضي في خليج عمان.

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