شكرا لقرائتكم خبر عن فتاوى ملاكى لصالح أردوغان: لا يجوز الشكوى من غياب العدالة فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات مريبة أدلى بها خير الدين قرمان الكاتب الإسلامى التركى المقرب من رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، سعى خلالها لتوظيف الدين لخدمة الرئيس التركى. قرمان قال فى مقال نشره مؤخرًا: "نحن في الحرب؛ فلا يجوز الشكوى عن غياب العدالة". وأضاف فى مقاله: "السلطات قد تفشل في تحقيق العدل وتنحرف عن الطريق الصحيح وتبتعد عن الصدق وتتعرض للتدهور، ولكن لا يجوز الشكوى عن كل ذلك إذا كان سيتسسب في منح ذرائع للعدو". مراقبون أعتبروا كلمات الكاتب التركى هى محاولة لتبرئة سلطة أردوغان من الاتهامات بالفساد السياسى باستخدام غطاء الدينى.

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