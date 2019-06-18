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مطالب برلمانية بشن حملات ميدانية لتوعية المزارعين بمخاطر دودة الحشد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الزراعة بسرعة عرض خطتها حول مواجهة دودة الحشد الخريفية، التى تصيب محصول الذرة وتهدد بخسارة كبيرة للمزارعين ويهدد مستقبل الأعلاف فى مصر، خاصة وأن محصول الذرة من المحاصيل الأساسية التى يتم الاعتماد عليها بشكل كبير فى صناعة الأعلاف.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك العديد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها مجموعة من النواب بشأن هذا الأمر، ومحذرين من هذه الحشرة التى تهدد مستقبل زراعة محصول الذرة فى مصر، ومشددا على ضرورة أن يتم وضع خطة وإستراتيجية للتعامل مع هذه الحشرة فى حال إن أصابت محصول الذرة فى مصر.

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وطالب عضو اللجنة، الوزارة بوضع خطة شاملة لتوعية الفلاحين، بالإضافة لتنظيم زيارات ميدانية لتقييم ورؤية طبيعة الأزمة، مع ضرورة تقديم تقرير علمى بحثى لتحديد ملامح الأزمة والجهات المقصرة بشأنها وآليات حلها.

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