شكرا لقرائتكم خبر عن ايات العرابى تنقلب على قطر : تميم يمنح الأموال لمن يسبون صحابة الرسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت الإعلامية الهاربة آيات عرابى الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تميم بن حمد، مشيرة إلى أنه يمنح أموال قطر لمن يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا مقطع فيديو من قناة العربى ، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من لندن، يظهر فيه المفكر أحمد صبحى منصور، مع الكاتب بلال فضل، وهو يسئ للخلفاء الراشدين والصحابة ويصفهم بالجواسيس.

وقالت "عرابى" فى كلمة له نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"أولا يجب أن نقول وبمنتهى الوضوح أن حذاء أبي بكر وحذاء عمر وحذاء عثمان وحذاء علي رضي الله عنهم وأرضاهم برأس الولد تميم أمير قطر وأهله، وحتى لا يتصور أحد أن يخرج الذباب الالكتروني ليهاجم عزمي بشارة فقط وليتنصل الولد تميم من المسؤولية.

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وشمل هجوم "عرابى" على تميم بن حمد وقناة العربى، وقناة الجزيرة، قائلة :" ليست المرة الأولى وسبقها فيلم عن الالحاد على قناة الجزيرة كانت تروج فيه للالحاد والآن تليفزيون العربي القطري يأتي بمن يهاجم الخلفاء الراشدين".

وتابعت عرابى :"وحتى يفهم تميم بن حمد أن الهجوم على الصحابة من تليفزيون تابع له لن يمر مرور الكرام ولن يكتفي أحد بأسلوب الاعتذار فإن أي هجوم على الإسلام أو على رموز الاسلام ، سيُقابل بنشر فضائح هؤلاء ولا حرمة لسيرة أحد وقتها ولا كرامة لأعراض أحد ، مشيرة الى أن الإخوان لم يهاجموا قطر رغم إساءة التلفزيون العربى لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قائلة :"طبعا لن يرفع أحدهم صوته على قطر لأن قطر هي الممول لكل الخشب المسندة الموجودة في تركيا ".

وطالبت "عرابى" أن يتم طرد عزمى بشارة، قائلة :"لو اراد الولد تميم الاعتذار فليطرد عزمي بشارة (ولكنه لن يفعل لان طرد عزمي بشارة فوق صلاحياته وحتى تكون اللعبة واضحة أمام الجميع، فإن عزمي بشارة المسؤول عن تليفزيون العربي هو مجرد موظف لدى اسرائيل تم نقله إلى قطر بخدعة وغطاء انطلى على الناس عن اتهامه بالتعامل مع حزب الله .