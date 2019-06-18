شكرا لقرائتكم خبر عن سياسات أردوغان تعصف باقتصاد تركيا..الليرة تتراجع 30% أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة أحوال تركية الضوء على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها البلاد فى الوقت الحالى بسبب سياسات رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، مؤكدة أن الاقتصاد التركي عصفت به أزمة حادة انعكست على سعر صرف الليرة وارتفاع مستوى التضخم وارتفاع العجز في الميزانية فى حين انخفض معدل البطالة نسبيا ليصل إلى 14.1%.

وذكر تقرير نشرته "أحوال" اليوم، أنه بالرغم من تحسن معدل البطالة إلا أنه بسبب المدة الزمنية المحدودة التي ظهرت فيها هذه المؤشرات فإنها لا يعول عليها في المستقبل المنظور في ظل تفاقم العجز المالي والديون المتعثرة وافلاس الشركات.

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وأشار التقرير، إلى أن الليرة تراجعت بنحو 30 % مقابل الدولار خلال المدة الماضية بفعل القلق من توترات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وعلى استقلالية البنك المركزي في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض من أجل دعم النمو ، منوها الى أن معدل التضخم في تركيا ارتفع بشكل غير مسبوق عن العام الماضي على الرغم من التباطؤ الطفيف في إبريل الماضي، وإن كان قد ظل أعلى من نسبة 19 %.

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