عبد الحكيم عبد الناصر: والدى كان له دور كبير فى تدشين أول بطولة أمم أفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالتجهيزات التى اتخذتها مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية مشيرا إلى أن القاهرة اتخذت كافة السبل التى تضمن تنظيم أكثر من رائع لتلك البطولة الأفريقية. ‌ ‌ وقال عبد الحكيم عبد الناصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن مصر ليست المرة الأولى التى تنظيم فيها تلك البطولة القارة فهى متمرسة فى هذا الأمر وكل المؤشرات تؤكد نجاح القارة فى تنظيم البطولة. ‌ وبشأن دور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى تدشين أول بطولة لأمم أفريقيا، أكد نجل الرئيس الراحل أن والده كان له دور كبير فى تدشين بطولة كأس الأمم الأفريقية فى خمسينيات القرن الماضى بحكم مساعيه لتنمية دور مصر فى القارة السمراء حينها. ‌ Advertisements ‌ وقال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن دور الرئيس الراحل فى تدشين أول بطولة لكأس الأمم الأفريقية جاء بحكم إيمانه بأفريقيا الحرة المستقلة وأنه أول الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية التى أصبحت الإتحاد الأفريقي. ‌ ‌ كان فبراير عام 1957، كان هذا تاريخ أول بطولة لكأس الأمم الأفريقية فى العاصمة السودانية الخرطوم، لم يشارك فيها سوى 3 منتخبات فقط هى مصر والسودان وإثيوبيا وانتهت بفوز مصر لأول بطولة أفريقية، ومنذ ذلك الحين بدأت تلك البطولة القارية تجد طريقها للنجاح. ‌ ‌

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