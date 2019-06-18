"تضامن النواب" تناقش غدًا تعديل قانون الطفل والتضامن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التضامن بمجلس النواب غدًا بالإشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والصحة والتشريعية مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر، و60 نائبًا بشان تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، كما تناقش اللجنة فى نفس الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر بشان تعديل أحكام قانون التضامن الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.

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