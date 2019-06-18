مصدر طبي: محمد مرسي تلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن.. ولم يكن هناك أي تقصير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر طبي مسؤول، إن محمد مرسي توفى عصر أمس الإثنين، إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته في قضية "التخابر مع حماس".

وأضاف المصدر -حسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أن مرسى لاقى رعاية طبية مستمرة، داخل السجن، ولم يكن هناك أي تقصير بشأن ما يعانيه.

وكشف المصدر عن تعاون إدارة مصلحة السجون مع عدد من المستشفيات لخدمته ورعايته طبياً.

وأوضح المصدر، أنه في شهر فبراير 2017 تم نقل محمد مرسي، إلى أحد المستشفيات الخاصة لشكواه من آلام مستمرة فى ذراعه اليسرى وتم تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وتم تشكيل لجنة طبية أكدت إصابته بعدة أمراض وهي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم والتهاب مزمن بالأعصاب.

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وتابع: "مرسى كان يعانى أيضًا من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت اللجنة تشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه".

ولفت المصدر إلى أنه في يونيو 2017؛ قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على المذكور، وتم توقيع الكشف وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، كما أعاد القاضي القرار بالكشف عليه في نوفمبر من العام نفسه وتحديداً بتاريخ 29 نوفمبر 2017 بمستشفى سجن طره، وتم تشكيل لجنة أخرى من 10 أطباء وبحضور كبير الأطباء الشرعيين وتم تأكيد الأمراض التي يعاني منها خاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر.

وأكد المصدر أنه بناء على ذلك تم وضع المذكور تحت الرعاية الطبية الدورية منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري.

وشدد المصدر على أن جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية.

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