​"تايم سبورتس" تتعاقد مع إيتو ودروجبا لتحليل مباريات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلنت قناة "تايم سبورتس"، تعاقدها مع النجمين العالميين الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروجبا، وذلك لتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
وأوضحت القناة من خلال إعلان لها، أن نجمي القارة السمراء سيكونان ضمن فريق تحليل القناة في أمم أفريقيا.
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