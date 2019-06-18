بالأسماء.. بعثة منتخب نيجيريا المشاركة في مجموعة الإسكندرية بأمم أفريقيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

حصل "الخليج 365" على قائمة أسماء لاعبي منتخب نيجيريا المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الثانية التي تجري مبارياتها في مدينة الإسكندرية.

وشملت قائمة المنتخب النيجيري:

في حراسة المرمى: "فرانسيس أوزوهو ، إيكيتشوكو إيزنوا ، دانييل أكبيي."

خط الدفاع: "أولولاوا آينا ، عبد الله شيهو ، شيدوزي أوازيم ، ويليام تروست إكونغ ، ليون بالوغون ، كينيث أوميرو ، جاميلو كولينز."

خط الوسط: "ميكيل جون اوبي ، ويلفريد نديدي ، اوكينيكارو اتيبو ، جون اوغو."

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خط الهجوم: "أحمد موسى ، فيكتور أوسيمين ، موسى سيمون ، هنري أونيكورو ، أوديون إيغالو ، أليكس إيوبي ، صموئيل كالو ، بول أونواتشو ، صموئيل تشوكويزي."

وصلت بعثة منتخب نيجيريا إلى مدينة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وتحركت حافلة المنتخب النيجيري وسط حراسة مشددة إلى مقر إقامتهم بأحد الفنادق الشهيرة شرقي الإسكندرية ومن المقرر استمرارهم به لحين انتهاء مباريات الجولة الأولى من البطولة.

ومن المقرر أن يخوض "منتخب النسور" أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب بوروندي، السبت المقبل، في تمام السابعة مساء، على ملعب استاد الإسكندرية الدولي.

يشار إلى أن المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر خوض مبارياتها في الإسكندرية تضم كل من منتخبات نيجيريا، وبروندي، وغينيا، ومدغشقر.