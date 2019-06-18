في اول تعليق له على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تدوينةله على موقع التغريدات القصيرة تويتر "ببالغ الحزن و الاسى تلقيت نبا وفاة اخي محمد مرسي اول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر "

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كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق لرجب طيب اردوغان بعد موت الرئيس المصري اللسابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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