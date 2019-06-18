تركيا: "تحييد" 76 مسلحاً من "الكردستاني" شمالي العراق

باسل الخطيب (أربيل) أعلنت تركيا أمس، عن تحييد 25 مسلحاً إضافياً من حزب العمال الكردستاني على الأقل خلال عملية عسكرية في شمال العراق، ليرتفع عدد المسلحين الذين تم تحييدهم في إطار «عملية المخلب» إلى 76. جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الدفاع التركية صدر أمس، بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية. وغالبًا ما تستخدم السلطات كلمة «تحييد» في التصريحات لتدل على أن المسلحين المعنيين استسلموا أو قُتلوا أو أسروا.

وفي حملته التي استمرت أكثر من 30 عامًا ضد تركيا، كان حزب العمال الكردستاني المدرج كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن مقتل ما يقرب من 40 ألف شخص، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال.

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