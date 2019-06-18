"الأونروا" تتوقع عجزاً بـ211 مليون دولار العام الحالي

جمال إبراهيم (عمّان) توقع بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، أن يصل عجز الوكالة للعام الجاري إلى 211 مليون دولار.

وقال كرينبول، في مؤتمر صحفي عقده في البحر الميت في الأردن، إن الوكالة أمنت نحو 350 مليون دولار من ميزانية 2019، البالغة 1.2 مليار دولار. وتعاني الوكالة من أزمة مالية، منذ أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها عام 2018، مما سبب عجزاً مالياً للوكالة قارب 446 مليون دولار، لكنه انخفض نتيجة حشد الدعم الدولي إلى 21 مليون دولار. ولفت كرينبول إلى وجود مؤشرات إيجابية بالتزام الدول المتبرعة بتعهداتها. وأوضح أنه سيشارك في مؤتمر التعهدات لأونروا، المنعقد في نيويورك في 25 يونيو الحالي.

وقال: إن «أونروا تحتاج إلى دعم للاستمرار بتقديم الخدمات لـ700 مدرسة يستفيد منها نصف مليون طالب وطالبة وإلى عيادات طبية يزورها 8.5 مليون شخص سنوياً».

وتقدم أونروا خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني، بينهم 1.4 مليون يعيشون في 58 مخيماً تعترف بها أونروا في الأردن ولبنان وسورية، إضافةً إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

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