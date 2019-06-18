العراق: مقتل 16 إرهابياً بغارة للتحالف في نينوى

سرمد الطويل (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، مقتل 16 إرهابياً بقصف لطائرات التحالف الدولي في منطقة «وادي الكصب» بمحافظة نينوى. وقالت الخلية في بيان، إن «16 إرهابياً قُتلوا داخل نفق في وادي الكصب بضربة جوية لطيران التحالف الدولي». وأضافت الخلية في بيانها، أن ذلك تم وفقاً لمعلومات استخبارية لقيادة عمليات نينوى.

وفي السياق، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أمس، عن اعتقال 4 من قيادات تنظيم «داعش» في كركوك. وقال المركز، في بيان، إن «الجهود الاستخبارية والمتابعة الميدانية أسفرت عن تمكن استخبارات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك من إلقاء القبض على 4 من قيادات عصابات داعش الذين شاركوا في التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والبيشمركة خلال عمليات تحرير نينوى».

في غضون ذلك، أزالت السلطات العراقية ما يبلغ حجمه 30 كيلومتراً من الحواجز الأسمنتية التي كانت تفصل بين مناطق بغداد، خصوصاً داخل المنطقة الخضراء المحصنة التي أعيد افتتاحها، إثر تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة. وقال الفريق محمد البياتي المستشار العسكري لرئيس الوزراء «رفعنا 18 ألف كتلة خرسانية من داخل بغداد بينها 14 ألفاً كانت داخل المنطقة الخضراء» حيث مقر الحكومة والبرلمان وسفارات أجنبية بينها الأميركية والبريطانية.

ونقل عدد كبير من هذه الكتل، عرض الواحدة منها متر ونصف بارتفاع 6 أمتار، إلى محيط بغداد بهدف منع تسلل خلايا نائمة لتنظيم «داعش»، وفقاً للمسؤول الأمني.

وأضاف أن «المنطقة الخضراء فتحت بشكل نهائي أمام المواطنين بعدما كانوا محاصرين لفترة طويلة دامت أكثر من 15 عاماً». وساهمت عمليات، امتدت 6 أشهر، لإعادة افتتاح نحو 600 شارع في تخفيف الازدحام الخانق في شوارع بغداد، وتأمين سهولة في التنقل بين جانبي الرصافة والكرخ.

إلى ذلك، رفعت السلطات مئات الحواجز التي كانت بجوار الكتل الأسمنتية، في هذه المدينة حيث ازداد عدد السيارات من 250 ألفاً قبل العام 2003 إلى أكثر من مليوني سيارة في الوقت الحالي. ورفعت السلطات العراقية آلاف الكتل الخرسانية من أحياء الكرادة والكاظمية ومن محيط المؤسسات الحكومية.