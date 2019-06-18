وفاة مرسي خلال جلسة محاكمته بـ"التخابر"

القاهرة (الاتحاد) توفي، أمس، الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر. وبحسب بيان أذاعه التلفزيون المصري، فإن مرسي (68 عاماً) طلب الكلمة من القاضي، وسمح له بالكلمة، وفي أعقاب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وقال النائب العام المصري في بيانه، أثناء وجود المتهم محمد مرسي وبقية المتهمين بداخل القفص، سقط أرضاً مغشياً عليه، حيث تم نقله فوراً للمستشفى، وتبين وفاته. وقد أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي محمد مرسي تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى.

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