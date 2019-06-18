سياسيون سودانيون لـ "الاتحاد": قطر تقف وراء الهجوم على الإمارات والسعودية ومصر

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

اتهم سياسيون وصحفيون ونشطاء سودانيون قطر وجهات مشبوهة بأنها وراء ما اعتبروه الهجوم «المفتعل» على سياسة السعودية والإمارات ومصر في السودان. واعتبروا أن هذا التصعيد الإعلامي تقف خلفه وتغذيه جهات مشبوهة تحت دعاوى كاذبة ومضللة.

وقال صلاح جلال، أمين الإعلام في تحالف قوى نداء السودان، إن محاولة الانجرار وراء الهجوم على السعودية والإمارات ومصر مغامرة خاسرة، يجب ألا ينجر وراءها أي قوى سياسية في السودان، مشيراً إلى أن ما يقوم به أعداد تقدر بالعشرات من السودانيين، أمام سفارات الدول العربية في العواصم الغربية، لا يصب في مصلحة الشعب السوداني، محذراً من أن مصالح السودان تتأثر بمثل هذه الحماقات والمواقف الهوجاء، فضلاً عن فقدان شريك أساسي للتنمية في السودان.

وأكد الكاتب الصحفي السوداني، عادل حمد، لـ«الاتحاد» أن هذا الضجيج تجاه الأشقاء في مصر والإمارات والسعودية ليس في مصلحة السودان، ولا يعبر عن التيار الواسع في الشعب السوداني الذي يدرك تماماً عمق الروابط والعلاقات التاريخية والمصالح الجيواستراتيجية مع أشقائه في الماضي والحاضر والمستقبل.

وأضاف حمد أن هذا الضجيج من أقلية ضئيلة غير مسؤولة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتشابه مع القرار الأحمق الذي اتخذه الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بالوقوف في الموقف السلبي عند الغزو العراقي للكويت.

وأكد الصحفي السوداني أن العلاقات مع الدول الثلاث الشقيقة لا يمكن التفريط فيها، وأن مواقف المتطرفين تجاه الأشقاء لن تستمر طويلاً.

وقال الناشط السوداني، محمد عادل، لـ«الاتحاد» إن النظام القطري يقف وراء هذه الحملات المشبوهة، عبر حرب بالوكالة، تتخذ من السودان منصة لها ضد دول الرباعي العربي.

ويقول المواطن السوداني، موسى محمد: «علينا التصرف بحكمة ووعي، لأن الاندفاع والتهور مصيره الفشل، ويجب عدم خلق أي عداوة بين قوى الثورة وبين الدول الثلاث، وأن نحرص على علاقات حسن الجوار مع هذه الدول المهمة بالنسبة للسودان، مؤكداً أن هناك من يحاول إثارة الفتن بين السودان وأشقائه، ويجب تفويت الفرصة على هؤلاء».