مقتل خبراء إيرانيين خلال محاولة إطلاق صاروخ في صنعاء

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

قتل خبراء إيرانيون جراء انفجار صاروخ خلال محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية إطلاقه من قاعدة «الديلمي» شمال صنعاء، فيما واصلت قوات الشرعية مسنودةً بالتحالف العربي تقدمها في المنطقة الفاصلة بين مديريتي «حرض وميدي» بمحافظة حجة، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه جبهات القتال في الضالع عقب التقدم المستمر الذي تحرزه ضد الميليشيات، وقتل 18 حوثياً بتجدد المعارك مع الجيش اليمني في مديرية «الزاهر» بمحافظة البيضاء، جاءت هذه التطورات فيما صدت قوات المقاومة هجوماً حوثياً على مواقعها في منطقة «الجبلية» بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، 6 غارات على معسكرين لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقتي «الصباحة» و«همدان» غرب العاصمة صنعاء، فيما أفادت مصادر مطلعة بمقتل خبراء إيرانيين في انفجار صاروخ أثناء محاولة الحوثيين إطلاقه من قاعدة «الديلمي» شمال العاصمة.

وفي السياق، حررت قوات الشرعية مسنودةً بالتحالف العربي، أمس، العديد من المواقع في المنطقة الفاصلة بين مديريتي «حرض وميدي» بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأفادت مصادر في المنطقة العسكرية الخامسة، أن القوات الحكومية وبإسناد من التحالف العربي حررت مزارع «نسيم المخازن»، ومزارع «الخميسي والمراني والحاشدي»، وقرى «الخنجرة، بني العاتي، الفقيهية، الخضراء، المطارية، الحجاورة»، مضيفةً أن القوات تمكنت أيضاً من تطهير الأراضي من الألغام الأرضية وتحرير جميع الجيوب المتبقية في تلك المناطق. وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع وتحركات للميليشيات في حرض.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارتين جويتين تجمعات حوثية وآليات عسكرية ومخزناً للذخائر، غرب مديرية «مستبأ» بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري، إن الغارتين أوقعتا عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين ومخزن للسلاح، لافتاً إلى أن الانفجارات استمرت قرابة نصف ساعة عقب استهداف الذخائر.

وفي الضالع، دفعت قوات الشرعية بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه جبهات القتال عقب التقدم المستمر الذي تحرزه ضد ميليشيات الحوثي التي فرت باتجاه مناطق تابعة لمحافظة إب المجاورة. وأوضح المتحدث باسم القوات المشتركة في الضالع ماجد الشعيبي، أن وحدات عسكرية تابعة للواء الخامس صاعقة دخلت مسرح العمليات العسكرية، وبدأت بتنفيذ عمليات قتالية ناجحة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق غرب مدينة «قعطبة»، موضحاً أن الأيام القادمة ستشهد تصاعداً في العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال بالمحافظة عقب الانهيارات المتواصلة التي تعيشها الميليشيات جراء الضربات الموجعة التي تتلقاها على يد قوات الجيش والمقاومة.

وأوضح الشعيبي أن ميليشيات الحوثي تدرك أن أيامها باتت معدودة فيما تبقى من مديريات ومناطق شمال الضالع، موضحاً أن هناك تحضيرات عسكرية كبيرة تجريها قوات الجيش والمقاومة المشتركة لاستكمال تحرير المحافظة. وأشار إلى أن الحوثيين ضاعفوا من قصفهم العشوائي على التجمعات السكنية رداً على خسائرهم في المواجهات العسكرية مع الجيش والمقاومة، موضحاً أن ردع الميليشيات الحوثية إلى محافظة إب المجاورة وما بعدها يمثل هدفاً استراتيجياً للقوات المشتركة ولن تتراجع عنه.

وأكد المتحدث باسم القوات العسكرية المشتركة في الضالع ماجد الشعيبي أن المدنيين في الضالع يتعرضون لجرائم حرب وإبادة من قبل آلة الموت الحوثية وسط صمت مريب للمنظمات الحقوقية الأممية ومكاتبها المتواجدة في اليمن والتي تواصل غض بصرها عن تلك الانتهاكات الإجرامية التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية. وأشار إلى أن جرائم استهداف المدنيين في الضالع لن تكون الجريمة الأولى وليست الأخيرة في ظل مخالفة ميليشيات الحوثي لكل القواعد والأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالحروب والتي تحمي المدنيين وتجرم استهدافهم من أي طرف.

إلى ذلك، قتل مالا يقل عن 18 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية بتجدد المعارك مع قوات المقاومة في مديرية «الزاهر» بمحافظة البيضاء. وذكرت مصادر ميدانية أن المعارك تجددت بين المقاومة المشتركة وميليشيات الحوثي في مديرية «الزاهر»، مشيرة إلى أن مقاتلي المقاومة كبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات التي دارت في جبهة «حبج».

في غضون ذلك، صدت القوات المشتركة هجوماً حوثياً على مواقعها في منطقة «الجبلية» بمديرية التحيتا الساحلية جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية وعسكرية في الحديدة أن ميليشيات الحوثي شنت هجوماً جديداً على منطقة «الجبلية»، إلا أن قوات العمالقة تمكنت من التصدي للهجوم الذي يعد الثاني خلال أقل من أسبوع. وأشارت المصادر إلى تكبد الحوثيين قتلى وجرحى خلال محاولتهم السيطرة على مواقع قوات العمالقة على مشارف الجبلية، لافتةً إلى أن ميليشيات الحوثي وعقب فشلها في الهجوم شنت قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مواقع القوات المشتركة في منطقة «الجبلية».

كما قصفت الميليشيات مواقع عسكرية تابعة للقوات المشتركة في مديريتي «حيس» و«الدريهمي» ومدينة الحديدة، في إطار خروقاتها النارية المتكررة منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية.

تهديد حوثي باستهداف ثلاثة مطارات سعودية

هددت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، أمس، بأن ثلاثة مطارات سعودية ستتعرض للاستهداف الدائم بأسلحة الميليشيات. وقال المتحدث العسكري باسم الميليشيات الإرهابية، يحيى سريع، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نعلن أن مطارات أبها وجيزان ونجران السعودية.. ستتعرض للاستهداف».